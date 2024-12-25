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Шикунов: Черчесов не останется без работы, он топовый специалист для российского рынка

Шикунов: Черчесов не останется без работы, он топовый специалист для российского рынка
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на слухи об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Вижу, что у сборной Казахстана при Черчесове плохой результат, но я не слежу за их футболом. Я не знаю, что внутри и почему такие результаты. Может, не хватает хороших футболистов или не те условия для Черчесова, ведь у него были проблемы на пресс-конференциях. Станислав Черчесов — квалифицированный специалист, который довёл нашу сборную до 1/4 финала домашнего чемпионата мира. Мы благодарны ему за тот турнир. Саламыч точно не останется без работы, он топовый специалист для российского рынка», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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