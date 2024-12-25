Давид Волк назвал имя лучшего вратаря России

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк назвал Евгения Латышонка, выступающего за «Зенит», лучшим вратарём России на данный момент.

«Наверное, назову Латышонка. Он показывает, во‑первых, надёжную игру, что самое важное. И совершает хорошие спасения, когда он должен показать свой максимум. Помимо надёжности, он показывает, что может вытащить то, что другой, возможно, не вытащит», — сказал Волк в эфире «Матч ТВ».

Евгений Латышонок перешёл в «Зенит» из «Балтики» минувшим летом. В текущем сезоне голкипер провёл за санкт-петербургский клуб 16 матчей, в 10 из которых оставил ворота сине-бело-голубых «сухими».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 3 млн.