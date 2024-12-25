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Давид Волк назвал имя лучшего вратаря России

Давид Волк назвал имя лучшего вратаря России
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк назвал Евгения Латышонка, выступающего за «Зенит», лучшим вратарём России на данный момент.

«Наверное, назову Латышонка. Он показывает, во‑первых, надёжную игру, что самое важное. И совершает хорошие спасения, когда он должен показать свой максимум. Помимо надёжности, он показывает, что может вытащить то, что другой, возможно, не вытащит», — сказал Волк в эфире «Матч ТВ».

Евгений Латышонок перешёл в «Зенит» из «Балтики» минувшим летом. В текущем сезоне голкипер провёл за санкт-петербургский клуб 16 матчей, в 10 из которых оставил ворота сине-бело-голубых «сухими».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 3 млн.

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