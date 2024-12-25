Коул Палмер рассказал, каких трёх звёзд он хотел бы видеть на своём рождественском ужине

Полузащитник «Челси» Коул Палмер назвал трёх знаменитостей, которых он больше всего хотел бы видеть на своём рождественском ужине.
В соцсетях футболиста спросили, каких трёх звёзд он хотел бы пригласить на свой рождественский ужин. Палмер без колебаний остановил свой выбор на нападающем «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси, ямайском рэпере Vybz Kartel и звёздном баскетболисте Майкле Джордане.
Всего у 22-летнего полузащитника 57 (36+21) результативных действий в 64 матчах за «Челси» во всех турнирах. Действующий контракт Палмера с клубом рассчитан до 30 июня 2033 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 90 млн.