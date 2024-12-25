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Коул Палмер рассказал, каких трёх звёзд он хотел бы видеть на своём рождественском ужине

Коул Палмер рассказал, каких трёх звёзд он хотел бы видеть на своём рождественском ужине
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер назвал трёх знаменитостей, которых он больше всего хотел бы видеть на своём рождественском ужине.

В соцсетях футболиста спросили, каких трёх звёзд он хотел бы пригласить на свой рождественский ужин. Палмер без колебаний остановил свой выбор на нападающем «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси, ямайском рэпере Vybz Kartel и звёздном баскетболисте Майкле Джордане.

Всего у 22-летнего полузащитника 57 (36+21) результативных действий в 64 матчах за «Челси» во всех турнирах. Действующий контракт Палмера с клубом рассчитан до 30 июня 2033 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 90 млн.

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