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Джон Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» в первой части сезона

Джон Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» в первой части сезона
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком своей команды в первой части текущего сезона.

«Джон Кордоба – лучший футболист команды в первой части сезона. Этой осенью форвард записал себе в актив восемь голов и три результативных паса, а также заработал один пенальти. За него проголосовало большинство болельщиков.

Вторым в голосовании стал Станислав Агкацев, у которого аж 12 «сухих» матчей и один отбитый пенальти. Эдуард Сперцян с шестью голами и тремя результативными передачами замкнул тройку призёров.

Поздравляем наших парней и желаем им не сбавлять обороты!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость колумбийского футболиста составляет € 14 млн.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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