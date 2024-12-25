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«Милан» ведёт переговоры с «Атлетико Паранаэнсе» о переходе уругвайца Каноббио — Конур

«Милан» ведёт переговоры с «Атлетико Паранаэнсе» о переходе уругвайца Каноббио — Конур
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Итальянский «Милан» ведёт переговоры о подписании уругвайского полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Агустина Каноббио, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что 26-летний футболист также имеет итальянское гражданство и не будет считаться легионером в Серии А.

Футболист перешёл в «Атлетико Паранаэнсе» 30 марта 2022 года из уругвайского «Пеньяроля». Всего в составе бразильского клуба Каноббио провёл 141 матч, в которых забил 18 голов и отдал 16 результативных передач. Также в активе полузащитника 12 встреч и один забитый мяч за сборную Уругвая.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4,5 млн.

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