«Милан» ведёт переговоры с «Атлетико Паранаэнсе» о переходе уругвайца Каноббио — Конур

Итальянский «Милан» ведёт переговоры о подписании уругвайского полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Агустина Каноббио, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что 26-летний футболист также имеет итальянское гражданство и не будет считаться легионером в Серии А.

Футболист перешёл в «Атлетико Паранаэнсе» 30 марта 2022 года из уругвайского «Пеньяроля». Всего в составе бразильского клуба Каноббио провёл 141 матч, в которых забил 18 голов и отдал 16 результативных передач. Также в активе полузащитника 12 встреч и один забитый мяч за сборную Уругвая.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4,5 млн.