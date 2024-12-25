Роман Широков: багаж с Аленичевым был, почему багажа Абаскаля не может быть?

Бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Широков отреагировал на слова бывшего главного тренера клуба Гильермо Абаскаля, который заявил, что нынешняя команда красно-белых была полностью подготовлена и создана им и его тренерским штабом.

«При нём же 90% нынешнего состава пришло. Наверное, его слова имеют место быть. Багаж с Аленичевым был, почему багажа Абаскаля не может быть? Может ли он оказаться «золотым»? Почему нет? Багаж качественный, конечно, претендует на первое место.

Он [багаж] всегда есть. Предыдущий тренерский штаб обязательно что‑то после себя оставляет. Вопрос только в том, что это за багаж и как правильно им воспользуются. Вряд ли у такой команды, как «Спартак», может быть плохой багаж. Может быть, носильщик до этого был не очень. По тому, что сейчас происходит, багаж-то качественный», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера «Спартака» летом 2022 года. Абаскаль возглавлял красно-белых до апреля 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, 15 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.

Минувшим летом новым главным тренером «Спартака» стал сербский специалист Деян Станкович. После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 37 очков и занимают третье место.