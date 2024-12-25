Тюкавин вошёл в топ-5 лучших бомбардиров «Динамо» в российской истории, Фомин — 10-й

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин и хавбек бело-голубых Даниил Фомин изменили свои позиции в рейтинге лучших бомбардиров клуба в российской истории. Тюкавин занял пятое место, а Фомин — 10-е.

Полностью рейтинг лучших бомбардиров «Динамо» в российской истории выглядит следующим образом:

Олег Терёхин (79 голов); Кевин Кураньи (56 голов); Игорь Симутенков (51 гол); Александр Кокорин (50 голов); Константин Тюкавин (48 голов); Дмитрий Черышев (41 гол); Игорь Семшов (41 гол); Андрей Кобелев (37 голов); Кирилл Панченко (37 голов); Даниил Фомин (30 голов);

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.