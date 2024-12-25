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Тюкавин вошёл в топ-5 лучших бомбардиров «Динамо» в российской истории, Фомин — 10-й

Тюкавин вошёл в топ-5 лучших бомбардиров «Динамо» в российской истории, Фомин — 10-й
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин и хавбек бело-голубых Даниил Фомин изменили свои позиции в рейтинге лучших бомбардиров клуба в российской истории. Тюкавин занял пятое место, а Фомин — 10-е.

Полностью рейтинг лучших бомбардиров «Динамо» в российской истории выглядит следующим образом:

  1. Олег Терёхин (79 голов);
  2. Кевин Кураньи (56 голов);
  3. Игорь Симутенков (51 гол);
  4. Александр Кокорин (50 голов);
  5. Константин Тюкавин (48 голов);
  6. Дмитрий Черышев (41 гол);
  7. Игорь Семшов (41 гол);
  8. Андрей Кобелев (37 голов);
  9. Кирилл Панченко (37 голов);
  10. Даниил Фомин (30 голов);

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

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