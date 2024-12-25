Винисиус поздравил всех с Рождеством, опубликовав фото с кубками

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор лаконично поздравил всех с Рождеством и опубликовал в социальных сетях фотографии с отдыха в Майами, в том числе фото со всеми своими кубками.

Фото: Из личного архива Винисиуса

«С Рождеством», — написал Винисиус под фото.

Ранее стало известно, что 24-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. В октябре 2024 года считавшийся фаворитом Винисиус стал вторым в голосовании за престижную награду «Золотой мяч», пропустив на первую строчку испанского полузащитника «Манчестер Сити» Родри.