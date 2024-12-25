Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус поздравил всех с Рождеством, опубликовав фото с кубками

Винисиус поздравил всех с Рождеством, опубликовав фото с кубками
Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор лаконично поздравил всех с Рождеством и опубликовал в социальных сетях фотографии с отдыха в Майами, в том числе фото со всеми своими кубками.

Фото: Из личного архива Винисиуса

«С Рождеством», — написал Винисиус под фото.

Ранее стало известно, что 24-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. В октябре 2024 года считавшийся фаворитом Винисиус стал вторым в голосовании за престижную награду «Золотой мяч», пропустив на первую строчку испанского полузащитника «Манчестер Сити» Родри.

Материалы по теме
Проблемы «Реала» и «Барсы», вопросы к «Атлетико» и лучшие среди людей. Итоги Ла Лиги к НГ
Проблемы «Реала» и «Барсы», вопросы к «Атлетико» и лучшие среди людей. Итоги Ла Лиги к НГ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android