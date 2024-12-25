Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: работа в сборной Казахстана никак не скажется на имидже Станислава Черчесова

Радченко: работа в сборной Казахстана никак не скажется на имидже Станислава Черчесова
Комментарии

Бывший футболист Дмитрий Радченко рассказал, скажется ли работа в сборной Казахстана на имидже главного тренера команды Станислава Черчесова.

«У тренеров такая судьба, если нет положительных результатов, он может покинуть команду. Мы прекрасно знаем уровень Станислава Саламовича, который хорошо работал во многих командах. А чемпионат мира в России — это большой показатель. Не думаю, что Черчесов долго останется без работы. В одной команде можно работать успешно, а в другой возможны неудачи. Это нормальная ситуация. Поэтому период в сборной Казахстана никак не скажется на имидже Станислава Саламовича», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Шикунов: Черчесов не останется без работы, он топовый специалист для российского рынка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android