Радченко: работа в сборной Казахстана никак не скажется на имидже Станислава Черчесова

Бывший футболист Дмитрий Радченко рассказал, скажется ли работа в сборной Казахстана на имидже главного тренера команды Станислава Черчесова.

«У тренеров такая судьба, если нет положительных результатов, он может покинуть команду. Мы прекрасно знаем уровень Станислава Саламовича, который хорошо работал во многих командах. А чемпионат мира в России — это большой показатель. Не думаю, что Черчесов долго останется без работы. В одной команде можно работать успешно, а в другой возможны неудачи. Это нормальная ситуация. Поэтому период в сборной Казахстана никак не скажется на имидже Станислава Саламовича», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.