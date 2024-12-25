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Дмитрий Радченко: переход Помазуна будет неплохим трансфером для «Спартака»

Дмитрий Радченко: переход Помазуна будет неплохим трансфером для «Спартака»
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Бывший футболист Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном переходе голкипера ЦСКА Ильи Помазуна в «Спартак». Ранее в СМИ появлялась такая информация.

«Вратарская позиция очень специфическая. Многое зависит от удачных матчей вратаря. Очень не просто выиграть конкуренцию и стать первым номером. Но, конечно, Помазун может составить конкуренцию Максименко в «Спартаке». Всё будет зависеть от того, как Илья сыграет и покажет себя в матчах.

В последнее время в «Спартаке» менялось много вратарей. В команде давно не было голкипера на постоянную основу. Очень тяжело найти такого вратаря, как Акинфеев в ЦСКА или Малафеев в «Зените». Если Помазун перейдёт в «Спартак», для команды это будет неплохой трансфер.

Со стороны болельщиков может быть критика в сторону Помазуна, но это будет очередная боевая единица, которая будет помогать «Спартаку». Если Илья будет выручать, критика фанатов изменится в обратную сторону», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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