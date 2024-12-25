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ЦСКА объявил о возвращении своего воспитанника из аренды

ЦСКА объявил о возвращении своего воспитанника из аренды
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ЦСКА сообщил о возвращении в клуб защитника Михаила Рядно, который провёл первую часть сезона в аренде в «Родине», выступающей в Мелбет Первой лиге.

«Соглашение было заключено в июле сроком на полгода. В текущем сезоне Первой лиги Рядно провёл 15 матчей. Также наш воспитанник стал лучшим игроком «Родины» в первой части сезона по итогам голосования среди болельщиков.

Рядно с основной командой ПФК ЦСКА поедет на зимние сборы, которые начнутся 13 января в Абу-Даби.

С возвращением, Миша», — сообщает пресс-служба клуба.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков. ЦСКА идёт шестым с 31 очком.

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