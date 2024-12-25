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Дмитрий Радченко: не надо серьёзно воспринимать слова Абаскаля про «Спартак»

Дмитрий Радченко: не надо серьёзно воспринимать слова Абаскаля про «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Радченко отреагировал на слова бывшего главного тренера клуба Гильермо Абаскаля, который заявил, что нынешняя команда красно-белых была полностью подготовлена и создана им и его тренерским штабом.

«Мне кажется, не надо серьёзно воспринимать слова Абаскаля про «Спартак». Мы видели, какой «Спартак» был при нём и какой сейчас при Станковиче перед зимней паузой. Совершенно разная тактика и игра. Вряд ли нынешний «Спартак» — это «багаж» Абаскаля. Мы помним, какие были комментарии у Абаскаля после матчей про судейство и игр. После таких заявлений возникало очень много вопросов», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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