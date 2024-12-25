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Давид Волк: вратари — главная сила, у нас другой вид спорта

Давид Волк: вратари — главная сила, у нас другой вид спорта
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Голкипер махачкалинского «Динамо» и сборной России Давид Волк высказался о важности психологии в выступлениях вратарей.

— Психология — важная составляющая для вратаря?
— Думаю, это первое, что нужно вратарю, внутренняя уверенность, внутреннее спокойствие, сохранение эмоций, чтобы в игре выглядеть достойно, сконцентрированно, нельзя распыляться.

— Вратари — это государство в государстве?
— Называют так, и могу согласиться. У нас другой вид спорта.

— Вратари — сила?
— Главная сила! — сказал Волк в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Давид сыграл 21 матч за «Динамо» во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и провёл восемь игр «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Махачкалинское «Динамо» завершило первую часть сезона чемпионата России на 11-м месте. Команда набрала 17 очков. Для Волка и дагестанского клуба нынешний сезон в Российской Премьер-Лиге является дебютным.

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