«Спартак» хотел купить голкипера минского «Динамо» Лапоухова, игрок отказался — источник

Московский «Спартак» рассматривал возможность приобретения голкипера минского «Динамо» Фёдора Лапоухова. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, «Спартак» хотел предоставить голкиперу роль запасного вратаря. Российский клуб предложил Лапоухову зарплату в размере 1 млн рублей в месяц плюс бонусы за достижение определённых целей (с возможностью ежегодного пересмотра оплаты труда). Однако голкипер отказался от перехода из-за отсутствия гарантий стабильной игровой практики.

Лапоухов в текущем сезоне сыграл 42 матча за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 30 мячей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

«Спартак» в последних четырёх матчах РПЛ одержал четыре крупные победы подряд, таким образом повторив рекорд чемпионата России. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 встреч. Подопечные Деяна Станковича одержали 11 побед, четыре раза сыграли вничью и три раза потерпели поражение. В следующем туре красно-белые встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.