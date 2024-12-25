Джанлуиджи Буффон назвал Серию А второй по силе лигой мира

Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о нынешнем уровне итальянской Серии А.

«Наш футбол изменился, после английской Премьер-лиги идём мы. Мы изменились в наших головах, и я думаю о культурной революции многих тренеров: теперь мы получаем удовольствие от просмотра матчей Серии А», — приводит слова Буффона Milan News.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», которая записала в свой актив 40 очков. На втором месте находится «Наполи», который набрал 38 очков. Замыкает тройку лидеров «Интер», на счету которого 34 очка. Отметим, что «нерадзурри» провели на один матч меньше.