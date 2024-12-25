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Дани Ольмо: этот год был особенным, но мне ещё многое предстоит сделать

Дани Ольмо: этот год был особенным, но мне ещё многое предстоит сделать
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Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Даниэль Ольмо рассказал о своих целях на предстоящий год.

«Этот год был особенным, но это только начало. Чувствую, что ещё многое предстоит сделать. Хочу выигрывать титулы с «Барселоной» и со сборной», — приводит слова Ольмо Mundo Deportivo.

Напомним, испанский полузащитник перешёл в каталонский клуб из «РБ Лейпциг» минувшим летом. Сине-гранатовые смогли зарегистрировать Ольмо только до конца 2024 года. Подчёркивается, что полузащитник согласился на переход в «Барселону», зная, что он будет зарегистрирован в Ла Лиге только до конца нынешнего года, однако каталонский клуб ищет пути, как продлить регистрацию полузащитника до конца сезона.

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