«Барселона» близка к достижению договорённости с Та о переходе в клуб следующим летом

«Барселона» близка к подписанию с защитником леверкузенского «Байера» Жонатаном Та предварительного соглашения о переходе в каталонский клуб на правах свободного агента следующим летом (контракт игрока с немецкой командой истекает в июне 2025 года). Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Барселона» предлагает Та более скромные условия, нежели «Бавария» и некоторые топ-клубы АПЛ, однако защитник склоняется к варианту перехода в «Барселону». Отмечается, что на данный момент переговоры продвигаются успешно.

В нынешнем сезоне Та принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.