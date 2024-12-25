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Стало известно, почему Рашфорд хочет перейти именно в «Барселону» — Sport.es

Стало известно, почему Рашфорд хочет перейти именно в «Барселону» — Sport.es
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Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд желает покинуть клуб и продолжить карьеру в испанском чемпионате. Об этом сообщает Sport.es.

В качестве приоритетного клуба для продолжения своей карьеры Рашфорд рассматривает «Барселону», поскольку считает, что там он сможет показать свои лучшие игровые качества. При этом сообщается, что каталонскому клубу будет сложно удовлетворить финансовые запросы футболиста.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 27-летний Маркус Рашфорд провёл 15 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу. Также на его счету шесть игр, один гол и одна результативная передача в Лиге Европы. В Кубке английской лиги он сыграл две встречи, забил два мяча и оформил один голевой пас. Рашфорд не попадал в заявку «Манчестер Юнайтед» в трёх последних матчах.

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