Андрей Аршавин: всегда хотел быть президентом «Зенита». Это же круто!

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин заявил о своём желании руководить клубом.

— У каждого дела есть предел. В 2020-м вы сказали, что допускаете, что в «Зените» вас готовят к тому, чтобы вы стали генеральным директором. До этого вы также говорили, что были бы не прочь поработать руководителем клуба. Сейчас ваши планы скорректировались?

— Я действительно так говорил? Очень наивно (улыбается).

— Но тем не менее.

— Если честно, всегда хотел быть президентом «Зенита». Это же круто — руководить таким клубом. Не знаю, случится это или нет, но я буду рад, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Андреем Аршавиным выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.