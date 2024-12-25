Билялетдинов — об Абаскале: нужно отдать ему должное, что-то было заложено при нём

Отечественный тренер Ринат Билялетдинов отреагировал на слова бывшего главного «Спартака» Гильермо Абаскаля, который заявил, что нынешняя команда красно-белых была полностью подготовлена и создана им и его тренерским штабом.

«Нужно отдать должное Абаскалю — что-то было заложено при нём, что-то, что сразу не выдавишь, какая-то инерция ещё присутствует. Станкович стал задействовать других игроков, которые были при Абаскале, но потихоньку уступили место в составе.

От Абаскаля осталось желание играть в атаку, во что-то острое и созидательное, а это всегда привлекает. Наверное, Гильермо нужно отдать должное — был период, когда все им восхищались и кричали: «Ура! Ура!». Поэтому давайте дадим ему кусочек дани уважения. Что-то от Абаскаля присутствовало, когда Станкович пришёл в «Спартак», — приводит слова Билялетдинов Metaratings.

«Спартак» в последних четырёх матчах РПЛ одержал четыре крупные победы подряд, таким образом повторив рекорд чемпионата России. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 встреч. Подопечные Деяна Станковича одержали 11 побед, четыре раза сыграли вничью и три раза потерпели поражение. В следующем туре красно-белые встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.