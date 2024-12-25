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Тчуамени — об отношении к футболистам во Франции: нас любят и ненавидят одновременно

Тчуамени — об отношении к футболистам во Франции: нас любят и ненавидят одновременно
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени рассказал о проявлении индивидуальности и отношении к футболистам во Франции.

«Дома я — Орельен Тчуамени. Но когда выхожу на поле, это похоже на то, как будто бы я выхожу на сцену. Это уже другой персонаж… И когда общаешься с журналистами, ты часто говоришь будто по шаблону, потому что есть вещи, которые нельзя говорить. Это факт. И во Франции это во многом так [что игроки не могут проявлять свою индивидуальность]. Из-за этого мне кажется, что нас любят и ненавидят одновременно», — приводит слова Тчуамени RMC Sport.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 18 матчах за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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