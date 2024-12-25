Аршавин ответил, видит ли себя в тренерском штабе Семака в «Зените»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что не хотел бы работать в штабе нынешнего главного тренера клуба Сергея Семака.

— Андрей Аршавин в штабе Сергея Семака — это реально в какой-нибудь мультивселенной?

— Нет.

— А в штабе другого клуба?

— Возможно. Но, полагаю, этот клуб будет каким-то маленьким. Ситуация же по-разному может сложиться. Главным тренером пока себя не вижу. Брать ответственность за такого рода результат не хочу, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Андреем Аршавиным выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.