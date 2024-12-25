Гвардиола заставил игроков «Ман Сити» ночевать на базе перед завтрашней игрой в АПЛ — DM

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял решение, что игроки его команды будут ночевать на базе клуба в преддверии предстоящего матча 18-го тура АПЛ с «Эвертоном». Игра начнётся завтра, 26 декабря, в 15:30 мск. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, таким образом Гвардиола пытается держать футболистов в тонусе, чтобы прервать серию неудачных матчей команды.

«Надеюсь, они хотят быть здесь, потому что это наша работа» — прокомментировал своё решение Гвардиола.

В последних 12 матчах во всех турнирах «горожане» потерпели поражение девять раз. После 17 матчей АПЛ «Манчестер Сити» набрал 27 очков и занимает седьмое место. «Эвертон» заработал 16 очков в 16 встречах и располагается на 15-й строчке.