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Гвардиола заставил игроков «Ман Сити» ночевать на базе перед завтрашней игрой в АПЛ — DM

Гвардиола заставил игроков «Ман Сити» ночевать на базе перед завтрашней игрой в АПЛ — DM
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял решение, что игроки его команды будут ночевать на базе клуба в преддверии предстоящего матча 18-го тура АПЛ с «Эвертоном». Игра начнётся завтра, 26 декабря, в 15:30 мск. Об этом сообщает Daily Mail.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, таким образом Гвардиола пытается держать футболистов в тонусе, чтобы прервать серию неудачных матчей команды.

«Надеюсь, они хотят быть здесь, потому что это наша работа» — прокомментировал своё решение Гвардиола.

В последних 12 матчах во всех турнирах «горожане» потерпели поражение девять раз. После 17 матчей АПЛ «Манчестер Сити» набрал 27 очков и занимает седьмое место. «Эвертон» заработал 16 очков в 16 встречах и располагается на 15-й строчке.

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