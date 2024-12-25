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Буффон высказался о лидерстве «Аталанты» в Серии А

Буффон высказался о лидерстве «Аталанты» в Серии А
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Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о лидерстве «Аталанты» в итальянской Серии А.

«Это команда, которая приносит пользу всем, и я не удивлён, потому что в футболе, как и в жизни, нельзя импровизировать, если хочешь достичь определённого уровня. У клуба дальновидный проект, который существует уже давно», — приводит слова Буффона Milan News.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», которая записала в свой актив 40 очков. На втором месте находится «Наполи», который набрал 38 очков. Замыкает тройку лидеров «Интер», на счету которого 34 очка. Отметим, что «нерадзурри» провели на один матч меньше.

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