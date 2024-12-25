Игрок ЦСКА Файзуллаев рассказал, с каким футболистом у него самые жёсткие противостояния

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, с кем из соперников у него происходят самые жёсткие противостояния на футбольном поле.

«С Кабутовым из «Рубина». У нас с ним хорошо идёт — постоянно друг в друга летим», — приводит слова Файзуллаева Sport24.

Файзуллаев выступает в составе ЦСКА с августа 2023 года. В текущем сезоне сыграл 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее соглашение игрока сборной Узбекистана с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.