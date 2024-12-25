Бурак Йылмаз: благодарил бога, что не перешёл в «Локомотив» и выбрал «Галатасарай»

Бывший нападающий «Бешикташа», «Трабзонспора», «Галатасарая», «Лилля» и сборной Турции Бурак Йылмаз рассказал о своём отношении к несостоявшемуся трансферу в московский «Локомотив».

«Я собирался в «Лацио», но, когда узнал, что они будут платить в рассрочку, президент «Трабзонспора» Невзат Шакар заблокировал переход и сказал: «Мы что, продаём стиральные машины?»

Тогда я не хотел играть в московском «Локомотиве», который был заинтересован, но все хотели осуществить эту сделку, что бы я ни говорил. Когда появился варант с «Галатасараем», я сказал: «Боже, спасибо тебе». Я пережил лучший период в турецком футболе в «Галатасарае», — сказал Йылмаз в эфире HT Spor.