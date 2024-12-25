Леонардо высказался о работе Паоло Мальдини в руководстве «Милана»

Бывший игрок, скаут, тренер и технический директор «Милана» Леонардо поделился воспоминаниями о периоде работы Паоло Мальдини на посту технического директора «россонери».

«Может ли Мальдини быть ещё полезен? Я предвзят, я очень хорошо дружу с Паоло. Я знаю его уже 25 лет. Я, конечно, смотрю на всё с позитивом. Но Паоло и «Милан»… Такие истории случаются очень редко. Дело не только в этом. Он сделал блестящую карьеру игрока в клубе. Также Паоло за пять лет (на посту технического директора «Милана». — Прим. «Чемпионата») сумел создать настолько позитивную атмосферу, что им удалось побороть все проблемы, которые были в «Милане» в то время, и поставить всех в один ряд: он выиграл скудетто и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Дело не только в результатах, но и в том, как это было сделано. Люди были вовлечены в проект, это было здорово», — приводит слова Леонардо Milan News.

Напомним, в августе 2018-го Мальдини был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022. В июне 2023 года Мальдини покинул пост технического директора «Милана».