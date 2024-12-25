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Мёленстен: у Роналду достаточно мотивации и сил, чтобы сыграть вместе с сыном

Мёленстен: у Роналду достаточно мотивации и сил, чтобы сыграть вместе с сыном
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Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Мёленстен рассказал, каковы шансы, что нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сможет сыграть вместе со своим старшим сыном.

«Я говорил это много лет назад. Роналду никогда не уйдёт. Он как свеча, которая медленно сгорает. Если он чувствует, что всё ещё может внести вклад в игру, он продолжит играть и забивать голы. Но для каждого наступает момент, когда игра уходит от тебя. Иногда это может произойти независимо от того, хочешь ты этого или нет. Я уверен, что у него достаточно мотивации. Он крепкий парень, он хорошо заботится о себе, и я уверен, что он с удовольствием вышел бы на поле вместе со своим сыном», — приводит слова Мёленстена Goal.

Напомним, старший сын нападающего Криштиану Роналду-младший выступает за юниорскую команду «Аль-Насра». В начале 2024 года он выиграл в составе команды титул чемпионата Саудовской Аравии U13.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 39-летний Криштиану Роналду провёл 12 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами. За сборную Португалии нападающий провёл пять встреч в розыгрыше Лиги наций УЕФА, забил пять мячей и оформил одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость Роналду в € 12 млн.

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