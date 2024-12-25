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Игрок ЦСКА Файзуллаев рассказал, в чём принципиальное различие между Николичем и Федотовым

Игрок ЦСКА Файзуллаев рассказал, в чём принципиальное различие между Николичем и Федотовым
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев назвал принципиальное различие между нынешним тренером армейцев Марко Николичем и предыдущим наставником Владимиром Федотовым.

— В чем принципиальное различие между Федотовым и Николичем?
— Марко больше индивидуально разговаривает с игроками. Мне постоянно говорит: «Надо больше себя проявлять, ты можешь ещё больше приносить пользу команде». Николич верит, что я на это способен. Марко постоянно мотивирует, — приводит слова Файзуллаева Sport24.

В текущем сезоне РПЛ 21-летний Файзуллаев провёл 16 матчей за армейцев, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. Также на его счету семь встреч и один гол в рамках Фонбет Кубка России.

Николич возглавил клуб перед началом текущего сезона. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА идёт шестым с 31 очком. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита».

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