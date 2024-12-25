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Роналдиньо составил команду мечты из одноклубников и соперников по Лиге чемпионов

Роналдиньо составил команду мечты из одноклубников и соперников по Лиге чемпионов
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Легендарный бразильский футболист Роналдиньо составил свою команду мечты, куда включил своих одноклубников за время игровой карьеры, а также соперников по матчам Лиги чемпионов. Об этом сообщает Give me sport.

Топ-11 игроков по версии Роналдиньо:

  1. Джанлуиджи Буффон (голкипер);
  2. Кафу (защитник);
  3. Роберто Карлос (защитник);
  4. Паоло Мальдини (защитник);
  5. Джон Терри (защитник);
  6. Фрэнк Лэмпард (полузащитник);
  7. Клод Макелеле (полузащитник);
  8. Кака (полузащитник);
  9. Лионель Месси (нападающий);
  10. Роналдо (нападающий)
  11. Тьерри Анри (нападающий).

Роналдиньо известен своими выступлениями за «ПСЖ», каталонскую «Барселону» и «Милан». За «ПСЖ» бразилец выступал с 2001 по 2003 год, после чего перешёл в «Барселону», в которой играл до 2008 года. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны и выиграл Лигу чемпионов в 2006 году. Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча» (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира 2002 года.

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