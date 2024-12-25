Стало известно, какую зарплату «Наполи» предложил Хвиче Кварацхелии

Руководство «Наполи» предлагает грузинскому нападающему Хвиче Кварацхелии продлить контракт с клубом до 2029 года с зарплатой около € 6 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на данный момент сторонами обсуждаются бонусы и пункт о сумме отступных, которая, по мнению «Наполи», должна превышать € 100 млн.

Действующий контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 85 млн. В нынешнем сезоне Хвича забил пять голов и отдал три ассиста в 18 матчах за неаполитанский клуб.