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Стало известно, какую зарплату «Наполи» предложил Хвиче Кварацхелии

Стало известно, какую зарплату «Наполи» предложил Хвиче Кварацхелии
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Руководство «Наполи» предлагает грузинскому нападающему Хвиче Кварацхелии продлить контракт с клубом до 2029 года с зарплатой около € 6 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на данный момент сторонами обсуждаются бонусы и пункт о сумме отступных, которая, по мнению «Наполи», должна превышать € 100 млн.

Действующий контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 85 млн. В нынешнем сезоне Хвича забил пять голов и отдал три ассиста в 18 матчах за неаполитанский клуб.

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