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Легендарный турецкий тренер Фатих Терим близок к назначению в «Аль-Шабаб»

Легендарный турецкий тренер Фатих Терим близок к назначению в «Аль-Шабаб»
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70-летний турецкий специалист Фатих Терим близок к назначению на пост главного тренера саудовского «Аль-Шабаба», сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Терим впервые начал тренировать в 1987 году, возглавив тогда турецкий «Анкарагюджю». После этого он был наставником «Гёзтепе». Затем стал помощником главного тренера в сборной Турции, вскоре возглавил молодёжную команду, а через два года — основную.

Потом турецкий специалист четыре раза тренировал «Галатасарай», три раза — сборную Турции и по разу — итальянские «Милан» с «Фиорентиной». Последним местом работы Фатиха был греческий «Панатинаикос».

За всю свою тренерскую карьеру Терим один раз выиграл Лигу Европы, восемь раз победил в турецкой Суперлиге, три раза завоевал Кубок Турции и четыре раза — Суперкубок Турции.

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