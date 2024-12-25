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Стало известно о необычном суеверии Арне Слота, которому он следует в дни матчей

Стало известно о необычном суеверии Арне Слота, которому он следует в дни матчей
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У главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота есть довольно необычное суеверие, которому он следует в дни матчей. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Слот не является религиозным человеком, однако уже много лет старается не смотреть на часы ровно в 13:13 (и в 01:13), так как считает, что это число приносит неудачу. Также он не любит употреблять местоимение «я» и всегда говорит «мы».

46-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. В текущем сезоне «Ливерпуль» под руководством Арне Слота борется за четыре трофея, занимая на данный момент первые места в английской Премьер-лиге и в общем этапе Лиги чемпионов.

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