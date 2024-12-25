Главный тренер «Ливерпуля» Слот поделился мнением о возможном чемпионстве команды

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что команде будет сложно выиграть АПЛ в этом сезоне.

«Выиграть чемпионат очень сложно во всём мире. Нужно хорошо делать очень много вещей, поэтому не многие команды и не многие игроки могут это сделать.

Я надеюсь, что смогу и дальше быть таким же счастливым от работы, которую я делаю. Мы работаем [чтобы победить], но это долгий процесс, и нужно сделать много-много правильных вещей.

Вы тоже должны получать удовольствие от этого процесса, и именно это я и делал в прошлом году и надеюсь делать в наступающем», — приводит слова Слота Sky Sports.

«Ливерпуль» заработал 39 очков за 16 игр и располагается на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.