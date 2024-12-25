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Мохамед Салах опубликовал фотографию с семейного празднования Рождества

Мохамед Салах опубликовал фотографию с семейного празднования Рождества
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Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах опубликовал семейную рождественскую фотографию на своей странице социальной сети Х (ранее Twitter). Отметим, что футболист является мусульманином и ранее уже подвергался критике за празднование Рождества.

Фото: Соцсети Мохамеда Салаха

Ранее Мохамед Салах стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, который забил 10 и более голов и отдал 10 и более голевых передач в четырёх сезонах чемпионата Англии подряд. Также нападающий стал первым игроком, которому удалось набрать 15+10 по системе «гол+пас» до Рождества в чемпионате.

Всего в текущем сезоне форвард провёл за клуб во всех турнирах 24 матча, в которых забил 18 мячей и отдал 15 голевых передач.

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