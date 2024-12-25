Владелец «Крузейро» предложил Серхио Рамосу перейти в его клуб

Владелец «Крузейро» Педро Лоуренсу пригласил экс-защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, которой сейчас находится в статусе свободного агента, перейти к нему в клуб.

«Если он хочет приехать, то при соблюдении условий «Крузейро» он может вести переговоры с нами. Мы поговорим с ним. Возможно, он перейдёт к нам, потому что мы думаем о приобретении нового центрального защитника», — приводит слова Лоуренсу Footmercato.

«Крузейро» занял девятое место в чемпионате Бразилии, набрав 52 очка после 38 игр.

Напомним, последним клубом Рамоса была «Севилья», в которой игрок начинал свою профессиональную карьеру. 38-летний футболист вернулся в родную команду летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее защитник также выступал за мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен».

В минувшем сезоне защитник провёл за «Севилью» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.