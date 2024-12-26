Sofascore опубликовал символическую сборную чемпионата Германии по итогам 2024 года

Интернет-портал Sofascore опубликовал символическую сборную немецкой Бундеслиги по итогам 2024 года. Высшую оценку получил полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц (7,82).
Фото: Sofascore
Согласно данным, опубликованным на ресурсе, в символическую сборную вошли следующие футболисты:
вратарь: Фредерик Рённов («Унион», оценка — 7,29);
защитники: Алехандро Гримальдо («Байер» — 7,68), Нико Шлоттербек («Боруссия Дортмунд — 7,36), Вилли Орбан («РБ Лейпциг» — 7,18), Йозуа Киммих («Бавария» — 7,68);
полузащитники: Гранит Джака («Байер» — 7,59), Надим Амири («Байер»/«Майнц» — 7,39), Джамал Мусиала («Бавария» — 7,78), Флориан Вирц («Байер — 7,82);
нападающие: Гарри Кейн («Бавария» — 7,74), Омар Мармуш («Айнтрахт» — 7,72).