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Капелло раскритиковал Влаховича за поведение в матче «Монца» — «Ювентус»

Капелло раскритиковал Влаховича за поведение в матче «Монца» — «Ювентус»
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Итальянский тренер Фабио Капелло раскритиковал нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича за поведение в матче 17-го тура Серии А с «Монцей» (2:1). Влахович был заменён и публично выражал недовольство данным решением.

Италия — Серия А . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Монца
Монца
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Маккенни – 14'     1:1 Биринделли – 22'     1:2 Гонсалес – 39'    

«Я не понимаю такого поведения. Это показывает неуважение к тренеру и товарищу по команде, вышедшему на поле. Душан, вероятно, был раздражён из-за того, что не забил гол, но это неправильно.

«Ювентус» выиграл в Монце, но не был полностью убедителен», — приводит слова Капелл Football Italia.

«Ювентус» после 17 игр занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», у которой 40 очков.

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