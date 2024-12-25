Капелло раскритиковал Влаховича за поведение в матче «Монца» — «Ювентус»

Итальянский тренер Фабио Капелло раскритиковал нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича за поведение в матче 17-го тура Серии А с «Монцей» (2:1). Влахович был заменён и публично выражал недовольство данным решением.

«Я не понимаю такого поведения. Это показывает неуважение к тренеру и товарищу по команде, вышедшему на поле. Душан, вероятно, был раздражён из-за того, что не забил гол, но это неправильно.

«Ювентус» выиграл в Монце, но не был полностью убедителен», — приводит слова Капелл Football Italia.

«Ювентус» после 17 игр занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», у которой 40 очков.