Игрок «Барселоны» Дани Ольмо рассказал, какие его мечты исполнились в 2024 году

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Даниэль Ольмо подвёл личные итоги 2024 года.

«Этот год дал мне возможность исполнить одно из моих самых больших мечтаний — вернуться домой и сыграть в футболке «Барселоны», а также взять титул с национальной командой», — приводит слова Ольмо Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, испанский полузащитник перешёл в каталонский клуб из «РБ Лейпциг» минувшим летом. Сине-гранатовые смогли оформить регистрацию Ольмо только до конца 2024 года. Подчёркивается, что полузащитник согласился на переход в «Барселону», зная, что его участие в Ла Лиге будет подтверждено лишь до конца нынешнего года, однако каталонский клуб ищет пути, как продлить регистрацию полузащитника до конца сезона.

В составе сборной Испании Ольмо стал победителем чемпионата Европы — 2024, где в финале его национальная команда обыграла Англию (2:1).