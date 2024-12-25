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Диего Симеоне рассказал о самых тяжёлых моментах за все годы работы в «Атлетико»

Диего Симеоне рассказал о самых тяжёлых моментах за все годы работы в «Атлетико»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, какие моменты считает самыми тяжёлыми за время всё время работы в клубе.

«Мы всегда вспоминаем, как проиграли второй финал Лиги чемпионов. Это было очень тяжело. Я всегда говорю, что для победы в Лиге чемпионов нужно отыграть 90 минут, 120 минут и взять серию пенальти. Мы отыграли 120 минут и проиграли, в следующий раз дошло до пенальти, и мы снова проиграли.

Во второй раз было ещё тяжелее, мне было очень грустно, я сомневался, хватит ли у меня сил продолжать вести команду туда, куда трудно добраться», — приводит слова Симеоне Football Espana.

Напомним, «Атлетико» под руководством Диего Симеоне уступило «Реалу» в финале Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах.

Аргентинский специалист возглавляет мадридский клуб с 2011 года. В нынешнем сезоне после 18 матчей «Атлетико» идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея 41 очко.

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