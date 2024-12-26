В штабе Черчесова высказались о возможном увольнении тренера из сборной Казахстана

Владимир Паников, который является ассистентом главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова, прокомментировал информацию о возможном увольнении специалиста из команды. Ранее в СМИ появилась информация, что Станислава Черчесова могут уволить из сборной Казахстана в ближайшее время.

«Никаких уведомлений со стороны федерации не было. Работаем и планируем свою работу дальше. Находимся на связи с клубными коллегами», — приводит слова Паникова Odds.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период под его руководством казахстанская национальная команда приняла участие в шести матчах Лиги наций УЕФА, в которых она пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.