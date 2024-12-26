Игрок «Милана» Рейндерс рассказал о своей коллекции футбольных маек

Полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов Тейани Рейндерс рассказал о своей коллекции футбольных маек.

«У меня их много, часть находится в Нидерландах. У меня есть майка моего лучшего друга — Эхизибуэ из «Удинезе». Мы из одного города, играли вместе, и он был моим шафером на свадьбе. У меня также есть майки трёх нидерландцев, выступающих за «Ливерпуль» — ван Дейка, Гакпо и Гравенберха. Есть майки Киммиха из сборной Германии, Крунича из Боснии, Эммануэля Фримпонга.

Я часто обмениваюсь майками с игроками, которых знаю. (Показывает майку Дензела Думфриса из «Интера».) Эта с дерби, которое мы выиграли. У меня есть майка моего брата, который играет за «ПЕК Зволле», футболка Тео Эрнандеса из сборной Франции, у меня есть перчатки Меньяна, майка Мбаппе из «ПСЖ». Это был сумасшедший матч из-за атмосферы на «Сан-Сиро» и того, как мы победили.

(Показывает майку Жиру из сборной Франции.) Эта особенная, потому что Оли, когда я только пришёл в «Милан», сделал так, чтобы я чувствовал себя желанным гостем. Он помогал мне, давая советы о том, где жить в Милане. (Показывает майку нигерийца Чуквезе.) Эту мне подарил Чукву, к сожалению, мы не сталкивались друг с другом в играх национальных команд. Когда он пришёл в «Милан», мой брат сказал мне, что он немного без ума от своей причёски (смеётся)», — приводит слова Рейндерса Milan News.