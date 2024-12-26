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Отар Кушанашвили раскритиковал Станислава Черчесова за шутку про французский язык

Отар Кушанашвили раскритиковал Станислава Черчесова за шутку про французский язык
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Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал манеру общения главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Возьмём Черчесова. Его не переделать. Он до сих пор убеждён, что было остроумным сказать: «Вы по-французски разговариваете?»

Он думает, что смешно сказал, что в этом нет ничего оскорбительного. Но этика поменялась, появилась культура отмены, общество пересмотрело нормы смешного и несмешного.

Ни Черчесову, ни Карпину не объяснить, что не надо смотреть исподлобья на любого как на не соответствующего твоему интеллекту», — сказал Кушанашвили в эфире программы «Это футбол, брат!».

Напомним, после игры со Словенией в Лиге наций российский специалист решил пошутить. Один из журналистов задал вопрос на казахском языке, а Черчесов парировал следующей фразой: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

В Министерстве туризма и спорта попросили Казахстанскую федерацию футбола (КФФ) объяснить поведение российского тренера. Позднее российского специалиста оштрафовали за высказывание.

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