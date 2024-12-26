Луис де ла Фуэнте — о сборной Испании: к ЧМ-2026 мы станем лучше, чем сейчас

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, что сборная Испании станет сильнее к чемпионату мира в 2026 году.

«До чемпионата мира 18 месяцев, и они пролетят очень быстро. Но мы готовы, и я настроен очень оптимистично, потому что знаю этих игроков. Они ненасытны и хотят продолжать побеждать.

Не знаю, как далеко мы зайдём, но уверен, что через 18 месяцев мы будем лучше, чем сейчас. Будут новые и хорошие игроки, а те, что есть на данный момент, станут более зрелыми и сильными. На чемпионате мира в США, Мексике и Канаде мы будем лучшей командой, чем сейчас», — приводит слова де ла Фуэнте испанское онлайн-издание AS.