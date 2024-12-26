Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис де ла Фуэнте — о сборной Испании: к ЧМ-2026 мы станем лучше, чем сейчас

Луис де ла Фуэнте — о сборной Испании: к ЧМ-2026 мы станем лучше, чем сейчас
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, что сборная Испании станет сильнее к чемпионату мира в 2026 году.

«До чемпионата мира 18 месяцев, и они пролетят очень быстро. Но мы готовы, и я настроен очень оптимистично, потому что знаю этих игроков. Они ненасытны и хотят продолжать побеждать.

Не знаю, как далеко мы зайдём, но уверен, что через 18 месяцев мы будем лучше, чем сейчас. Будут новые и хорошие игроки, а те, что есть на данный момент, станут более зрелыми и сильными. На чемпионате мира в США, Мексике и Канаде мы будем лучшей командой, чем сейчас», — приводит слова де ла Фуэнте испанское онлайн-издание AS.

Материалы по теме
Тренер Испании де ла Фуэнте поставил Родри только на второе место в голосовании ФИФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android