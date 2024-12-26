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ЦСКА объявил номинантов на звание лучшего игрока первой части текущего сезона. В их числе оказались голкиперы Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, защитники Игорь Дивеев, Данил Круговой, Мойзес, Келлвен, Виллиан Роша, полузащитники Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, нападающий Тамерлан Мусаев.

«В голосовании принимают участие 10 игроков, которые минимум дважды были номинантами на звание лучшего игрока месяца с июля по декабрь.

Футболист, набравший больше всего голосов по сумме всех трёх этапов, станет лучшим игроком армейцев в первой части сезона!

Итоги подведём накануне Нового года – 31 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков. ЦСКА идёт шестым с 31 очком.