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Лисандро Мартинес рассказал, как пример Лионеля Месси может помочь «МЮ»

Лисандро Мартинес рассказал, как пример Лионеля Месси может помочь «МЮ»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес рассказал, как пример нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси может помочь клубу из Манчестера преодолеть кризис.

«Я всегда привожу в пример Лео Месси. Он много страдал в сборной Аргентины, проигрывал финалы и даже в какой-то момент думал, что сборная не для него. Но он продолжал играть, и посмотрите, каких успехов он добился при поддержке близких людей. Если он смог это пережить, то что остаётся нам?

Для меня он отличный пример того, что нужно быть очень терпеливым, никогда не сдаваться, работать и верить до конца», — приводит слова Мартинеса BolaVip.

На данный момент после 17 матчей «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка. Таким образом, подопечные Аморима расположились на 13-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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