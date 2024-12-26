Франко Камоцци отреагировал на высказывания Абаскаля о «Спартаке»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о словах бывшего тренера команды Гильермо Абаскаля. Ранее испанский специалист заявил, что нынешняя команда красно-белых была полностью подготовлена и создана им и его тренерским штабом.

«Слова Абаскаля? Посмотрите, где сейчас Абаскаль — этим всё сказано. За время работы в «Спартаке» Абаскаль не показал ничего выдающегося. При Станковиче красно-белые начали играть совершенно иначе», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Абаскаль был назначен тренером «Спартака» летом 2022 года и занимал эту должность до апреля 2024 года. За время его работы команда из Москвы провела 74 матча во всех соревнованиях, в которых одержала 36 побед, 15 раз завершила встречи вничью и 23 раза потерпела поражения.

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