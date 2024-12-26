Генсек РФС подробно объяснил решения УЕФА и ФИФА отстранить российские клубы от турниров

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подробно объяснил, почему УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от международных турниров. Все российские клубы, включая сборные, не допущены к международным соревнованиям решением ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи.

«Есть два запрета. Один — от ФИФА, другой — от УЕФА. Соответственно, аргументация этих решений немного разная. Аргументация решения УЕФА из трёх пунктов: 1) невозможность, по их мнению, обеспечить безопасность команд и болельщиков при посещении России и проведении встречи на территории России, а также угроза безопасности и различных провокаций для российских команд и болельщиков, если они оказываются в других странах, входящих в УЕФА; 2) логистические сложности; 3) конкретные отказы сборных Польши, Чехии и Швеции от игры с Россией в марте 2022 года в стыковых матчах отбора к чемпионату мира в Катаре.

Решение ФИФА было более коротким. Суть его в том, что чемпионат мира в Катаре нужно было проводить в ноябре 2022 года, в марте три сборные отказались играть с Россией. Соответственно, нет возможности за оставшееся время найти окна в календаре, чтобы провести эти встречи. То есть даже если бы удалось всё-таки провести стыковые матчи, но позже, то не нашлось бы места в календаре. Не говоря уже о том, что в случае выхода России по итогам этих стыков на ЧМ кто-то из соперников уже в самом Катаре мог отказаться с нами играть. Соответственно, как формулировала ФИФА, была угроза нарушения целостности соревнования в финальной части чемпионата мира», — приводят слова Митрофанова «Известия».

В 2024 году национальная команда России провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед. Все встречи россияне сыграли «на ноль», победив Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).