Геннадий Орлов объяснил, почему хоккей не может быть популярнее футбола

Известный комментатор и журналист, болельщик «Зенита» Геннадий Орлов высказался о результатах социологического опроса ВЦИОМ, в которых подтвердилось, что хоккей на сегодня популярнее футбола у болельщиков в России.

«Хоккей — очень сложная игра для телевидения. Бывает много случаев, когда шайбу не видно, даже через телеобъектив. Очень быстрая игра. Шайба — это не футбольный мяч, а брусок резины. Трудно весь путь шайбы прочертить, в её перемещениях по площадке мало логики. Футбол популярнее хоккея в мире. В хоккей играют только северные страны. И у нас в стране футбол всё равно популярнее, чем хоккей. Меня в этом никто не переубедит. Ещё один факт — в барах в основном футбол смотрят, не хоккей. Это показатель», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

Напомним, ВЦИОМ провёл опрос о национальных видах спорта. В результате опроса выявили, что 27% россиян считают национальным видом спорта хоккей, ещё 9% — фигурное катание и футбол.

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