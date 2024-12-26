«Реал» может вернуть воспитанника на позицию центрального защитника

Мадридский «Реал» заинтересован в возвращении центрального защитника «Лацио» Марио Хилы. Об этом сообщает итальянский портал Lalaziosiamonoi.

По информации источника, в руководстве «Королевском клубе» впечатлены выступлениями 24-летнего испанца в Серии А. Отмечается, что на футболиста римлян претендует другой итальянский гранд — «Милан».

Напомним, Хила был часть академии «сливочных» с 2018 по 2022 годы, после чего перебрался в «Лацио» за € 6 млн.

В нынешнем сезоне Хила принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. В общей сложности защитник провёл на поле 1337 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: